L'Alta Corte Anticorruzione dell'Ucraina ha disposto l'arresto di Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente Zelensky, per un periodo di 60 giorni. L'ordine prevede anche la possibilità di versare una cauzione di 3,2 milioni di dollari. La decisione si basa su un procedimento legale avviato nei suoi confronti, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'inchiesta.

L’Alta Corte Anticorruzione dell’Ucraina ha ordinato che Andriy Yermak, ex potente capo di gabinetto del presidente Zelensky, sia incarcerato per 60 giorni con il diritto di prestare cauzione di 3,2 milioni di dollari. Il tribunale gli ha anche vietato di contattare i coindagati, tra cui l’ex vice primo ministro Oleksii Chernyshov e l’imprenditore Timur Mindich. Interpellato sulla cauzione, Yermak ha dichiarato: «Non ho quei soldi. Non ero preparato a questo. Ho abbastanza conoscenti e amici. Spero che possano aiutarmi». Le accuse. Yermak è accusato di riciclaggio all’interno di una grande inchiesta per corruzione che sta scuotendo Kiev e che gli è già costata le dimissioni.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”

Notizie correlate

Corruzione in Ucraina: Kiev chiede l’estradizione da Israele dell’ex braccio destro di Zelensky, MindichKiev ha presentato una richiesta ufficiale di estradizione a Israele per Timur Mindich, ex socio in affari del presidente Volodymyr Zelensky e...

Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzioneEx produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento.

Temi più discussi: Ucraina: i soldi destinati alla Difesa riciclati per ville di lusso; Ucraina, in arresto l’ex braccio destro di Zelensky; Yermak arrestato: l'ex braccio destro di Zelensky in prigione; Arrestato per corruzione Andriy Yermak, l'ex braccio destro di Zelensky.

Operazione Dynasty in Ucraina : scoppia lo scandalo riciclaggio, dopo l'arresto del principale collaboratore di Zelenskij, Andriy Ermak da parte della NABU e della SAP, le due agenzie anticorruzione ucraine. Voci implicano lo stesso Zelenskij. Per Ermak chi x.com

Ucraina, lo scandalo corruzione si allarga. Zelensky è l’unico risparmiato, per oraL'Operazione Midas, che ha spazzato via il cerchio magico di Zelensky, continua ad allargarsi e sfiora il presidente. L'articolo Ucraina, lo scandalo corruzione si allarga. Zelensky è l’unico risparmi ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Chiesti dettagli su proposta tregua 9 maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin sente Trump: 'Pronto ad una tregua per il 9 maggio'. LIVE ... tg24.sky.it