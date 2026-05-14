Ucciso a coltellate nel suo podere a Pontinia domani i funerali di Giuseppe Pirani | mistero sul killer

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontinia, un uomo è stato trovato morto nel suo podere, colpito da numerose coltellate. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre si organizza per i funerali che si terranno domani. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per i rilievi e per avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto. La famiglia e i vicini sono stati informati, ma non ci sono ancora dettagli sul possibile autore del gesto. La scena del delitto è stata isolata in attesa di ulteriori accertamenti.

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Resta aperto il giallo di Pontinia sul delitto di Giuseppe Pirani, ucciso nel suo podere a Pontinia. Nel frattempo, organizzati per domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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