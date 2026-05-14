Ucciso a coltellate nel suo podere a Pontinia domani i funerali di Giuseppe Pirani | mistero sul killer

A Pontinia, un uomo è stato trovato morto nel suo podere, colpito da numerose coltellate. La polizia sta indagando sulla vicenda, mentre si organizza per i funerali che si terranno domani. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per i rilievi e per avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto. La famiglia e i vicini sono stati informati, ma non ci sono ancora dettagli sul possibile autore del gesto. La scena del delitto è stata isolata in attesa di ulteriori accertamenti.

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