Giuseppe Pirani ucciso nel suo podere | venerdì i funerali a Pontinia

Venerdì si terranno i funerali di Giuseppe Pirani, trovato morto nel suo podere di Pontinia. L’uomo era stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio del 31 marzo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato reazioni nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le verifiche per stabilire eventuali responsabilità. La salma sarà accompagnata al cimitero in una cerimonia privata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui