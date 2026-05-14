Giuseppe Pirani ucciso nel suo podere | venerdì i funerali a Pontinia
Venerdì si terranno i funerali di Giuseppe Pirani, trovato morto nel suo podere di Pontinia. L’uomo era stato rinvenuto senza vita nel pomeriggio del 31 marzo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato reazioni nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le verifiche per stabilire eventuali responsabilità. La salma sarà accompagnata al cimitero in una cerimonia privata.
Giuseppe Pirani era stato ritrovato senza vita nel suo podere di Pontinia nel pomeriggio del 31 marzo scorso. A quasi due mesi dalla tragedia, c'è la data dei funerali. Il sindaco Eligio Tombolillo e l'amministrazione comunale annunciano infatti una cerimonia per l'ultimo saluto in programma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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