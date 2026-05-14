TV generalista e democrazia | Agcom e industria difendono il ruolo del broadcast

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i rappresentanti dell’industria televisiva riguardo alla funzione della TV generalista. La discussione si concentra sulla capacità del broadcast di rappresentare un elemento di garanzia democratica, in contrapposizione alla crescente frammentazione digitale e all’uso di algoritmi nelle piattaforme online. Entrambe le parti hanno ribadito il ruolo di questa forma di televisione come presidio di pluralismo e partecipazione pubblica.

Dal confronto tra Agcom e industria emerge il ruolo della TV generalista come presidio democratico contro algoritmi e frammentazione digitale. Nell’era dell’ iper-personalizzazione algoritmica, dove ogni frammento di informazione è cucito su misura per confermare i pregiudizi dell’utente, la televisione generalista sta paradossalmente riscoprendo una vocazione d'avanguardia: quella di ultimo baluardo della coesione sociale e della verità condivisa. Non si tratta di una sterile difesa del passato, ma di una questione di sopravvivenza democratica. Durante un recente vertice di esperti e istituzioni promosso dai Copernicani e da... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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