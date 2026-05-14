TuttoFood Tarasconi e Fornasari in visita agli stand piacentini

A Milano, durante la fiera internazionale dell’agroalimentare TuttoFood, sono stati presenti rappresentanti del territorio piacentino. Tra i visitatori, ci sono stati delegati di aziende locali e figure istituzionali che hanno visitato gli stand per conoscere le produzioni e i prodotti presenti. L’evento, che si svolge in questi giorni, mette in mostra le eccellenze di diverse aree e favorisce incontri tra operatori del settore.

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Piacenza protagonista a TuttoFood, la prestigiosa fiera internazionale dell’agroalimentare in corso in questi giorni a Milano, dove la presenza del territorio si distingue per qualità, varietà e capacità di fare sistema. Nella giornata di oggi il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore al Commercio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La novità dei due marchi della grande distribuzione a Macfrut, visita agli stand delle cooperative di LegacoopNumeri da record e contatti commerciali da tutto il mondo: Macfrut si conferma appuntamento imperdibile per l’ortofrutta romagnola. Si parla di: TuttoFood, Piacenza protagonista a Milano Qualità, competenze e capacità fotogallery. TuttoFood, Piacenza protagonista a Milano Qualità, competenze e capacità fotogalleryPiacenza protagonista a TuttoFood, la prestigiosa fiera internazionale dell’agroalimentare in corso in questi giorni a Milano, dove la presenza del ... piacenzasera.it Tuttofood, l'agroalimentare made in Italy scommette sull'exportA Fiera Milano la biennale internazionale dell'agroalimentare. Fino al 22 maggio in vetrina il meglio della produzione italiana. Edizione in crescita: oltre 2.000 espositori in sei padiglioni con otto ... ilgiornale.it