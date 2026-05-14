Tutti morti Italiani in vacanza la tragica notizia è appena arrivata

Una tragedia si è consumata alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Le autorità locali hanno confermato la morte dei cinque cittadini italiani in seguito a un incidente durante un’attività di diving. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno collaborando con i rappresentanti italiani per fare luce sulla vicenda. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari delle vittime.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cinque cittadini italiani sono morti alle Maldive durante un’attività di diving nelle acque dell’atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e, successivamente, dal consolato e dalla Farnesina, attivata per seguire gli sviluppi e l’assistenza connessa al caso. Le vittime si trovavano in vacanza e avevano preso parte a un’uscita in immersione partita da una safari boat. I corpi, secondo quanto comunicato, sono stati individuati e recuperati dalle squadre di soccorso maldiviane impegnate nelle ricerche. Tragedia alle Maldive: conferme da polizia, consolato e Farnesina. Il bilancio di cinque morti è stato reso noto inizialmente dalla polizia maldiviana e poi confermato attraverso i canali diplomatici italiani sul posto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tutti morti”. Italiani in vacanza, la tragica notizia è appena arrivata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Matteo morto a 12 anni nell'idromassaggio dopo 4 giorni di agonia: la gamba incastrata e il dramma Sullo stesso argomento Leggi anche: Guerra Iran, duecento studenti italiani: la notizia è appena arrivata Hantavirus, la notizia sugli italiani in contatto con la donna morta è appena arrivataTutto è cominciato con un normale spostamento aereo, uno di quei viaggi che si compiono per lavoro o per diletto senza immaginare che un posto a... Temi più discussi: Autobomba a un posto di blocco in Pakistan, morti almeno 15 agenti: altri feriti; Cinque braccianti morti in quattro giorni: Flai Cgil: È l’esito dello sfruttamento; Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione; Istat, cala il tasso di mortalità per tutte le cause tranne malattie respiratorie e infettive. Pulmino nel canale, tre morti sul lavoro nel veneziano: El Arbi Saifi, Abdelghani Gari e Yasmine Mazi, tutti e tre giovani marocchini L’incidente a Chioggia Verifiche sui contratti Rebecca Luisetto, @Corriere x.com Maldive, 5 italiani morti in immersione subacqueaA seguito di un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque italiani sono morti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive. lapresse.it Maldive, cinque italiani morti in modo atroce. Lì in vacanza, interviene FarnesinaEsistono angoli di mondo dove il confine tra il sogno e l’abisso è sottile come un riflesso sull’acqua, luoghi in cui la ricerca del silenzio e della bellezza più incontaminata può trasformarsi, senza ... thesocialpost.it