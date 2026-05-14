Tutte le novità LEGO Harry Potter in arrivo a giugno 2026!

A giugno 2026 saranno disponibili nuove serie di set LEGO Harry Potter, annunciate ufficialmente dal Gruppo LEGO. La data di uscita è fissata per il primo giorno di quel mese e le nuove proposte sono destinate a coinvolgere sia i fan della saga sia i collezionisti. L’annuncio è stato diffuso recentemente, accompagnato da dettagli sulle novità che arriveranno nel mondo magico di LEGO. La notizia interessa un pubblico vario di appassionati e appassionate di tutte le età.

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Il mondo magico di LEGO Harry Potter continua ad espandersi! Il Gruppo LEGO ha infatti svelato ufficialmente la nuova ondata di set LEGO Harry Potter in arrivo dal 1° giugno 2026, pronta a far felici fan, collezionisti e appassionati della saga. La nuova wave, già disponibile in preorder, porterà sugli scaffali tantissime novità: nuove aree di Hogwarts, set ricchi di dettagli da esposizione e modelli pensati sia per chi ama giocare che per chi vuole arricchire la propria collezione. Ecco tutti i nuovi set: LEGO 76478 Book Nook: Ufficio di Silente € 119,99. LEGO 76477 Norberto: Il cucciolo di drago di Hagrid € 49,99. LEGO 76471 Knockturn Alley Wizarding Shops € 99,99. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tutte le novità LEGO Harry Potter in arrivo a giugno 2026! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 60+ NEW LEGO SUMMER SETS LEAKED! SUCH GOOD SETS! Sullo stesso argomento Da Harry Potter al Signore degli Anelli e Sherlock Holmes: i LEGO perfetti per arricchire i propri scaffaliTra le più recenti aggiunte al catalogo LEGO, i book nook sono il modo più bello ed elegante per rendere più vivi e ricchi i propri scaffali. 7 novità sulla nuova serie tv di Harry PotterL’attesa è finita, e la magia sta per tornare con una potenza che non vedevamo dai tempi dell’ultima prima a mezzanotte. Temi più discussi: LEGO ha appena svelato i nuovi set Harry Potter 2026 e ce n'è uno che i fan aspettavano da tempo; Questi 8 nuovi set LEGO di Harry Potter non possono mancare nella collezione di ogni fan!; Amazon: preorder al minimo per 15 nuovi set LEGO in uscita a giugno 2026; I 10 migliori LEGO in uscita dal catalogo a breve? Scoprili su Amazon prima che spariscano. Nuovi LEGO Harry Potter a giugno 2026: prezzo, data di lancio e preordiniA giugno arrivano 8 nuovi set LEGO Harry Potter con i quali espandere la propria collezione dedicata al maghetto più famoso del mondo. everyeye.it Nuovi set LEGO Harry Potter 2026: 8 novità in arrivo il 1° giugnoLEGO svela quattro nuovi set Harry Potter in arrivo il 1° giugno 2026: Norberto, le Piante di Erbologia, il Book Nook di Silente e l'Ala Est di Hogwarts. smartworld.it