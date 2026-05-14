Tuscia sotto assedio | rischio nucleare e crisi delle nocciole
La Tuscia si trova al centro di due notizie che attirano l’attenzione: da un lato, il dibattito sul possibile deposito nucleare e il suo impatto sulle falde acquifere del fiume Tevere, dall’altro, le accuse rivolte alla Ferrero di aver abbandonato gli agricoltori locali. La questione relativa al deposito nucleare riguarda le modalità di gestione e le eventuali conseguenze sull’ambiente, mentre le accuse alla società dolciaria riguardano presunti abbandoni di pratiche agricole e rapporti con i coltivatori della zona.
? Domande chiave Come influirà il deposito nucleare sulle falde acquifere del Tevere? Perché la Ferrero è accusata di abbandonare gli agricoltori della Tuscia? Quali rischi comporta l'espansione del fotovoltaico sui terreni agricoli fertili? Chi guiderà la protesta alle sponde del Tevere il 20 giugno??? In Breve Manifestazione prevista a Roma il 20 giugno sulle sponde del fiume Tevere. Deposito nucleare minaccia 95mila metri cubi di materiale tra cui 20mila di scorie. Settore nocciole in cr . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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