Tuscia sotto assedio | rischio nucleare e crisi delle nocciole

La Tuscia si trova al centro di due notizie che attirano l’attenzione: da un lato, il dibattito sul possibile deposito nucleare e il suo impatto sulle falde acquifere del fiume Tevere, dall’altro, le accuse rivolte alla Ferrero di aver abbandonato gli agricoltori locali. La questione relativa al deposito nucleare riguarda le modalità di gestione e le eventuali conseguenze sull’ambiente, mentre le accuse alla società dolciaria riguardano presunti abbandoni di pratiche agricole e rapporti con i coltivatori della zona.

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