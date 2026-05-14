Famiano Crucinelli | Nocciole della Tuscia in crisi ma da Ferrero nessun aiuto agli agricoltori

Durante la presentazione dell'Amerina Biofest, il presidente del Biodistretto della via Amerina e delle Forre ha espresso preoccupazione per la crisi delle nocciole nella zona della Tuscia, sottolineando che, nonostante le difficoltà degli agricoltori, nessun aiuto è arrivato dalla Ferrero. Crucianelli ha inoltre criticato la mancanza di interventi da parte dell'azienda nei confronti degli agricoli locali.

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Famiano Crucianelli non le manda a dire. Il presidente del Biodistretto della via Amerina e delle Forre ed ex deputato, durante la conferenza di presentazione dell'Amerina biofest, mette in fila le spine nel fianco del territorio. Una battaglia per difendere la terra da chi vorrebbe trasformarla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I Ferrero e le nocciole dall’IrpiniaNon si scrive mai a sufficienza dell'impronta profonda che sta lasciando il gruppo Ferrero nella storia umana, sociale e imprenditoriale del nostro... Grandinate a Matera: agricoltori in crisi, serve aiuto urgenteUna violenta ondata di maltempo con grandinate improvvise ha colpito la costa jonica della provincia di Matera, devastando intere coltivazioni e... Si parla di: Famiano Crucinelli: Nocciole della Tuscia in crisi ma da Ferrero nessun aiuto agli agricoltori. Nocciole il Biodistretto al governo «Ci penalizza». Crucianelli attacca Battistoni e il MinisteroLa produzione delle nocciole biologiche nella Tuscia rischia di essere compromessa per il disinteresse del Governo. La denuncia arriva dal Bio Distretto della via Amerina che conta oltre un centinaio ... ilmessaggero.it Gallese, venerdi la presentazione del libro Reddito di Contadinanza di Famiano CrucianelliVenerdi alle 18 presso i locali del Museo Marco Scacchi di Gallese sarà presentato il libro Reddito di cittadinanza, Scorie e Territorio di Famiano Crucianelli. Interverranno il vice sindaco Amedoro ... ilmessaggero.it