Tumore al polmone una nuova strategia che smaschera il cancro

Una ricerca italiana ha sviluppato una nuova strategia per affrontare il tumore al polmone. Uno studio coordinato da un team di ricercatori dell’Università di Napoli Federico II, del CNR di Milano e dell’Università di Salerno ha portato a risultati che potrebbero influenzare le future terapie contro questa malattia. La ricerca si concentra su metodi innovativi per individuare e contrastare il cancro ai polmoni.

Un passo avanti nella lotta al tumore al polmone arriva dalla ricerca italiana. Uno studio coordinato da un team interdisciplinare che coinvolge l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il CNR di Milano e l’Università di Salerno apre infatti la strada a nuove strategie terapeutiche contro.🔗 Leggi su Quicomo.it Tumore ai polmoni quando hai 28 anni e non hai mai fumato #shorts #oncologia #lungcancer Notizie correlate Tumore al seno: arriva una nuova strategia per fermarloArrivano segnali incoraggianti dalla ricerca italiana nella lotta contro il tumore al seno, una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne. Tumore al seno: dalla ricerca italiana una nuova strategia per fermarloArrivano segnali incoraggianti dalla ricerca italiana nella lotta contro il tumore al seno, una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tumore al polmone, nuove strategie dalla ricerca italiana con il contributo della Federico II; Il raffreddore protegge dalle metastasi ai polmoni?; Tumore al polmone nei giovani non fumatori: una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali ne aumenta il rischio; Il paradosso del tumore al polmone: perché colpisce chi non fuma e mangia sano?. Tumore al polmone, una nuova strategia che smaschera il cancroUna molecola ibrida colpisce il tumore e lo rende più visibile al sistema immunitario, aprendo nuove prospettive di cura ... quicomo.it Parma, con un taglio di 4 centimetri il tumore al polmone e il problema al cuore sono stati operati insieme: «Di solito interventi separati che rallentano le terapie oncologiche»All’Ospedale Maggiore di Parma i medici hanno affrontato contemporaneamente due problemi: un tumore al polmone e una grave stenosi della valvola aortica ... corrieredibologna.corriere.it CASTELFRANCO (Treviso) - La malattia se l’è portata via all’improvviso, quattro mesi dopo la gioia per la nascita della piccola Agnese. Martedì Sara Gastaldello si è spenta a soli 39 anni, a causa di un tumore scoperto appena quindici giorni fa, lasciando un - facebook.com facebook