Il presidente degli Stati Uniti si trova a Pechino, dove è arrivato accompagnato da membri del suo governo, esperti di sicurezza e rappresentanti di importanti aziende americane. La visita è incentrata su incontri con il presidente cinese e sui temi di cooperazione e confronto tra i due paesi. Sul tavolo ci sono questioni legate a commercio, sicurezza e investimenti, senza che siano stati resi pubblici i dettagli specifici degli accordi o delle discussioni.

Donald Trump arriva in Cina, a Pechino, accompagnato da ministri, uomini della sicurezza nazionale e alcuni dei più potenti ceo americani. Accanto al presidente degli Stati Uniti ci sono Marco Rubio, Scott Bessent, Pete Hegseth, Jamieson Greer, Elon Musk, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple. Non solo politica, dunque, ma anche e soprattutto affari alla base della visita di Trump in Cina. La visita di Trump in Cina. Dopo le crescenti tensioni, il vertice Trump-Xi Jinping riguarda sì i dazi ma anche tecnologia, sicurezza globale, Taiwan, Iran, intelligenza artificiale, terre rare e il rapporto tra Pechino e Mosca. Xi Jinping ha accolto Trump alla Grande sala del popolo con toni concilianti: “Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali “, ha detto il presidente cinese.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Trump in Cina, cosa c’è davvero dietro il vertice con Xi Jinping: i dossier sul tavolo

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Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

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