Il recente incontro tra il presidente statunitense e il leader cinese non ha portato a novità significative, ma ha confermato una situazione stabile nella regione asiatica. Gli analisti del King's College sottolineano che, nonostante le tensioni, gli Stati Uniti mantengono il ruolo di potenza dominante a livello mondiale. Tuttavia, non si sono verificati mutamenti sostanziali nelle dinamiche di potere tra le due nazioni, che continuano a condividere un equilibrio complesso e delicato nella regione.

Il vertice Trump-Xi non sembra aver prodotto svolte clamorose, ma conferma una realtà ormai consolidata: Washington resta la principale potenza globale, senza però riuscire a imporre cambiamenti strutturali a Pechino. Parola di Zeno Leoni, ricercatore in Studi strategici al King’s College di Londra e membro del Lau China Institute, che ha accettato di rispondere ad alcune domande di Formiche.net sull’incontro tra i due leader e, più in generale, sui rapporti di forza tra le due superpotenze dell’odierno contesto internazionale. In molti hanno detto che a questo summit Trump sarebbe arrivato in una posizione di debolezza rispetto a Xi, sia per la questione di Hormuz che per quella dei dazi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump e Xi non smuovono il grande equilibrio asiatico. Leoni (King’s College) spiega perché

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