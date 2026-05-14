Trovato in un burrone con ferite | indagano i carabinieri

I carabinieri di Sarno stanno lavorando per chiarire le circostanze del ritrovamento di un uomo, che era stato trovato la notte scorsa in un burrone sui monti di via Villa Venere con ferite. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i reperti sul luogo per ricostruire quanto accaduto.

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I carabinieri di Sarno stanno indagando sul ferimento di un uomo, già noto per precedenti penali, trovato la notte scorsa in un burrone sui monti di via Villa Venere. A richiedere un intervento era stato un medico, attirato dalle urla dell'uomo. Le indaginiL'uomo sarebbe finito in una scarpata.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Macabra scoperta, trovato un cadavere nel bosco: indagano i carabinieriÈ giallo sul cadavere di un uomo di circa 35-40 anni rinvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 1 aprile in un bosco di via Fametta a Bollate... Sesto Fiorentino: cadavere mummificato trovato vicino a ex sanatorio. Indagano i carabinieriSESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Un cadavere mummificato è stato trovato nella tarda serata di ieri, 29 marzo 2026, a Sesto Fiorentino, nella zona... Temi più discussi: Trovato in un burrone con ferite, indagano i carabinieri; Incidente a Trevignano Romano: auto finisce in un burrone, salvate due donne; Alto Adige, auto precipita nel burrone: morta una donna di 29 anni, due feriti; Ragazzo trovato morto vicino allo scooter: l'allarme del passante, i tentativi di salvarlo e le indagini, cosa sappiamo. Lorenzo Pellegrini (@lorepe64) / Posts / X x.com Castellammare, in bilico sul burrone: 48enne salvato dai carabinieri, era scomparso da tre giorniL’hanno trovato in bilico su un burrone tra i boschi di di Castellammare di Stabia. Era in pericolo di cadere in un dirupo a Pozzano, zona collinare della città. Minacciava di lanciarsi, urlando di ... napoli.repubblica.it Parapendista di 85 anni atterra in un burrone e non riesce a risalire: salvato dall'elisoccorsoAtterra con la vela d'emergenza in un’area impervia sul Monte Valinis: soccorso e salvato un parapendista tedesco di 85 anni. È accaduto ieri sera, lunedì 6 aprile, intorno alle 20 nel territorio di ... leggo.it