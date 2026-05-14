Oggi nel pomeriggio una tromba d’aria si è abbattuta su diverse località dell’alto Polesine, coinvolgendo i comuni di Fiesso Umbertiano, Gaiba, Stienta e Bagnolo di Po. L’evento si è verificato intorno alle 13 e ha causato danni e disagi in tutta l’area. Le autorità stanno valutando gli effetti del vortice, che ha provocato danni a strutture e infrastrutture e ha portato alla chiusura di alcune strade. La popolazione si è trovata a fronteggiare l’impatto improvviso di questa forza naturale.

Rovigo, 14 maggio 2026 – Grande paura nei territori dell’ alto Polesine. Alle 13 circa di oggi, una forte tromba d’aria ha colpito i comuni di Fiesso Umbertiano, Gaiba, Stienta, Bagnolo di Po e altri limitrofi. Le immagini impressionati, anche dai video postati sui social, mostrano la forza devastante del vento e i segni lasciati dal suo passaggio. I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per mettere in sicurezza l’area e aiutare le abitazioni colpite. La tromba d’aria ha creato danni segnalati ad abitazioni, alberi spezzati e rami volati in mezzo alla strada. Da definire il bilancio definitivo del tornado, ma da una prima segnalazione sommaria i danni sarebbero ingenti soprattutto per alcune case. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tromba d’aria oggi: la forza devastante del vortice mette in ginocchio l’Alto Polesine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Polesine Zibello di nuovo e totalmente “al buio”: ancora senza telefono e connessione. In ginocchio famiglie, imprese, anzianiPolesine Zibello di nuovo e totalmente “al buio” nelle comunicazioni da questa mattina.

Tromba d'aria, rami spezzati ed alberi caduti nella notte: decine di interventi dei vigili del fuocoGli operatori del 115 sono usciti per 26 volte tra le 21 e l'una di notte: le situazioni più gravi tra Fontanellato, Montechiarugolo e Sorbolo...

Argomenti più discussi: Meteo. Maltempo al Nord, grandine intensa tra Lombardia e Veneto; Grandine e maltempo: strade imbiancate, allagamenti e alberi sulle auto. Tromba marina a Caorle.

Tromba d’aria oggi: la forza devastante del vortice mette in ginocchio l’Alto PolesineI comuni colpiti sono diversi: Fiesso Umbertiano, Stienta, Gaiba, Bagnolo di Po e altri limitrofi. Divelti alberi e danni ai tetti di abitazioni ... ilrestodelcarlino.it

Tromba d'aria, paura e danniTromba d'aria, poco prima delle 13 di oggi, giovedì 14 maggio, in Altopolesine, nella zona di Fiesso Umbertiano, Gaiba, Stienta e Comuni limitrofi. Un fenomeno meteo impressionante che, contrariamente ... polesine24.it