Tre giornate nel ‘500 con la rievocazione della Battaglia di Scannagallo

A maggio si terranno tre giorni dedicati alla rievocazione storica della Battaglia di Scannagallo, un evento che ricorda uno scontro del XVI secolo. Durante l’iniziativa saranno organizzate dimostrazioni con personaggi in costume, accampamenti militari ricostruiti e duelli simulati. La manifestazione prevede anche musica itinerante e performance di danza, creando un’atmosfera che riporta indietro nel tempo.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Rievocazioni storiche, cortei in costume, accampamenti militari, ricostruzioni di duelli, musica itinerante ed esibizioni di danza per la Battaglia di Scannagallo 2026. L’evento è in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio tra Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana dove andrà in scena un ricco programma di iniziative che, con la partecipazione di oltre trecento rievocatori dall’Italia e dall’estero, permetteranno di rivivere uno degli episodi più importanti della storia locale. La Valdichiana, infatti, fu teatro nel 1554 della vittoria dell’esercito fiorentino sull’esercito senese che permise a Cosimo I de’ Medici di gettare le basi per la costituzione del Granducato e di dare il via alla stagione di maggior splendore della Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre giornate nel ‘500 con la rievocazione della Battaglia di Scannagallo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Battaglia di Scannagallo: tre giornate di eventi nella storia della ToscanaArezzo, 30 aprile 2026 – Un viaggio indietro nel tempo per rivivere episodi, usanze e tradizioni della Toscana del sedicesimo secolo. Temi più discussi: Tre giornate nel ‘500 con la rievocazione della Battaglia di Scannagallo; Tre giornate nel ‘500 con la rievocazione della Battaglia di Scannagallo; Battaglia di Scannagallo | tre giornate di eventi nella storia della Toscana. Tre giornate nel ‘500 con la rievocazione della Battaglia di ScannagalloRievocazioni storiche, cortei in costume, accampamenti militari, ricostruzioni di duelli, musica itinerante ed esibizioni di danza per la Battaglia di Scannagallo 2026. L’evento è in programma da vene ... teletruria.it Battaglia di Scannagallo, tre giornate nella storia della ToscanaUn viaggio indietro nel tempo per rievocare episodi, usanze e tradizioni della Toscana del sedicesimo secolo. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la ... gonews.it