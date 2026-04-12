Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver investito un uomo di una certa età sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato in una località della provincia, coinvolgendo uno scooter condotto dal giovane. L’anziano coinvolto nell’incidente è deceduto a seguito delle ferite riportate, mentre il ragazzo si trova attualmente in condizioni critiche e sotto shock.

ROMANO D'EZZELINO - Un ragazzino di 14 anni ha travolto e ucciso un anziano sulle strisce pedonali ieri sera, sabato 11 aprile. Il giovanissimo era in sella al suo scooter quando ha investito l'uomo che, stando alle prime informazioni, stava attraversando la strada. La vittima è un anziano di 85 anni che è morto sul colpo. Il ragazzino, residente in un comune del Trevigiano, è stato accompagnato al Pronto soccorso in gravi condizioni e sotto choc.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ragazzino di 14 anni in scooter travolge e uccide un anziano sulle strisce pedonali. Il giovane è grave e sotto choc

Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali: è gravissimoUn 12enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo).

Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali nella Bergamasca: è gravissimoUn 12enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo).