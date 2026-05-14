Traffico Roma del 14-05-2026 ore 20 | 30

Nella serata del 14 maggio 2026, alle ore 20:30, si sono verificati disagi al traffico nella zona di Roma a causa di un albero caduto sulla sede stradale. La strada coinvolta è via Aurelia Antica, tra via di Villa e altre strade limitrofe, che risulta chiusa al traffico. La situazione ha causato rallentamenti e deviazioni per i veicoli in transito nella zona. Non si registrano al momento feriti o altri incidenti collegati all’evento.

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