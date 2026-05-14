Tradurre il passato per capire il presente | si premiano i vincitori del concorso di latino in memoria di Tebaldo Fabbri
Sabato alle 11,15 si terrà presso l’Aula Icaro 1 del liceo classico Morgagni di Forlì la cerimonia di premiazione della 22esima edizione del concorso di traduzione dal latino dedicato a Tebaldo Fabbri. La competizione coinvolge studenti di licei classici, scientifici, delle scienze umane e linguistici provenienti dalla Romagna. Durante l’evento, verranno premiati i migliori lavori realizzati dagli studenti partecipanti.
Sabato alle 11,15 l’Aula Icaro 1 del liceo classico Morgagni di Forlì ospiterà la cerimonia di premiazione della 22esima edizione del concorso di traduzione dal latino Tebaldo Fabbri, rivolto ai licei classici, scientifici, delle scienze umane e linguistici della Romagna. Il concorso intitolato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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