Tra i cortili nascosti di Interno Verde e lo sport al femminile della Strawoman | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana si svolgeranno diversi eventi nella zona, tra cui la 53ª edizione della Fiera di Maggio a Monticelli, che si terrà da venerdì 15 a domenica 17 maggio. A Caorso si celebreranno i 50 anni del Circolo Anspi con la Festa in Amicizia, anch’essa prevista nelle stesse date. Inoltre, nel centro commerciale Gotico sono in programma varie iniziative dal venerdì alla domenica, con attività che spaziano dagli spettacoli agli incontri dedicati alle diverse fasce di pubblico.

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio a Monticelli la 53esima edizione della storica Fiera di MaggioDa venerdì 15 a domenica 17 maggio a Caorso la Festa in Amicizia per celebrare i 50 anni del Circolo AnspiVenerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio al Centro commerciale Gotico appuntamento con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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