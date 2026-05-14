Tra hit danze e spettacolo | Annalisa infiamma Messina piazzando un doppio successo
Nelle ultime due serate, Messina ha ospitato un evento musicale che ha coinvolto un'artista molto popolare, protagonista di due concerti consecutivi. Lo spettacolo ha combinato musica dal vivo, coreografie di danza, effetti luminosi e scenografie elaborate, attirando numerosi spettatori. La cantante ha portato sul palco i suoi più grandi successi, regalando momenti di grande energia e coinvolgimento al pubblico presente.
Due serate straordinarie, all'insegna della grande musica e di uno spettacolo fatto anche di danza, luci ed effetti speciali. Annalisa conquista Messina e il PalaRescifina, che ha fatto sentire la propria voce pure nella data del 13 maggio. Dopo il sold out registrato nello show d'apertura.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Tra hit, danze e spettacolo: Annalisa infiamma Messina piazzando un doppio successo ift.tt/uI8UjoX ift.tt/GloigMx x.com
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