Messina si scatena con Annalisa spettacolo di musica e colori - FOTOGALLERY

A Messina ieri sera si è tenuto uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico con luci, colori e numerosi momenti sorprendenti. L’evento si è svolto al Palarescifina, trasformato in un palcoscenico di musica e effetti visivi. La serata ha attirato molte persone, che hanno assistito a uno spettacolo che va oltre la semplice definizione di concerto. Foto e dettagli raccontano di un’esperienza ricca di scenografie e colpi di scena.

Troppo riduttivo chiamarlo concerto. Quello di ieri al Palarescifina è stato uno show pieno di luci, colori e colpi di scena. Protagonista assoluta Annalisa che ha cantato e ballato senza sosta per più di due ore, coinvolgendo il pubblico messinese che ha gremito il PalaRescifina. E stasera, alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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