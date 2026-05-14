Tra debiti ritiri e canzoni vietate | perché Eurovision 2026 è nella bufera

Da screenworld.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, prevista come la settantesima, sta affrontando numerosi problemi che stanno attirando l’attenzione. Tra ritardi nelle decisioni, canzoni rimosse e questioni di debiti, l’organizzazione si trova sotto pressione. La manifestazione, che avrebbe dovuto celebrare un traguardo importante, si trova invece al centro di polemiche e difficoltà pratiche, mettendo a rischio il programma originario.

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La settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest avrebbe dovuto essere una festa memorabile, un compleanno scintillante per la kermesse musicale più seguita d’Europa. Invece si è trasformata in un campo minato geopolitico, un esodo di proporzioni bibliche e un palcoscenico dove il cattivo gusto musicale ha incontrato le proteste più clamorose della storia recente della manifestazione. Quello che doveva essere un momento di celebrazione si è infatti rivelato rapidamente il capitolo più turbolento mai vissuto dalla competizione, con ritiri eccellenti, boicottaggi televisivi e gesti di protesta che hanno fatto tremare le fondamenta stesse dell’evento.🔗 Leggi su Screenworld.it

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