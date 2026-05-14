Tour dei castelli della Loira a giugno i migliori da vedere spendendo meno di 300 euro
A giugno, è possibile esplorare la valle della Loira visitando alcuni tra i castelli più famosi, città storiche e giardini rinascimentali senza superare i 300 euro di spesa. Questa regione è famosa per le sue strutture che sembrano uscite da fiabe, con architetture imponenti e ambientazioni suggestive, ideali per chi cerca un'alternativa alla classica vacanza al mare. Un itinerario accessibile consente di scoprire il patrimonio storico e artistico della zona senza un grande investimento economico.
Tra castelli fiabeschi, città medievali e giardini rinascimentali, il tour della Loira è la vacanza perfetta per chi vuole cambiare dal solito mare. Con voli low cost, alloggi economici e auto a noleggio, il viaggio può costare meno di 300 euro a persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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