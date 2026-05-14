Toscolano Maderno | paper lab Rifiorire con carta e colori
A Toscolano Maderno si svolge un laboratorio dedicato alla creazione di fiori con materiali di carta e colori. Durante l’attività, i partecipanti utilizzano carta colorata, cartoncino e materiali decorativi per realizzare composizioni floreali originali. Si apprendono tecniche di piegatura, taglio e assemblaggio per trasformare i materiali in fiori decorativi. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti nel gioco e nella fantasia, favorendo l’espressione creativa attraverso l’uso di semplici strumenti artigianali.
?Scopriamo la bellezza dei fiori attraverso la fantasia e il gioco. Utilizzando carta colorata, cartoncino e materiali decorativi, creiamo insieme fiori originali, imparando semplici tecniche di piegatura, taglio e assemblaggio. A partire dai 6 anni. Su prenotazione: [email protected] -. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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