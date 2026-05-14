Torna il Trofeo Superpistard i giovani ciclisti pronti a darsi battaglia al velodromo | svelate le maglie ufficiali
Si avvicina la quarta edizione del Trofeo Superpistard, che si terrà al Velodromo “Glauco Servadei”, gestito dal 1972 dal Consorzio. L'evento, nato nel 2023, vede protagonisti giovani ciclisti pronti a sfidarsi sulle piste del velodromo. Sono state svelate le maglie ufficiali che i partecipanti indosseranno durante la competizione, in programma nel prossimo periodo.
Conto alla rovescia per la quarta edizione del Trofeo Superpistard. Nato nel 2023 al Velodromo “Glauco Servadei” — storico impianto gestito dal Consorzio fin dal 1972 — il Trofeo Superpistard si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale di ciclismo su.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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