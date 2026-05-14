Torna il Trofeo Superpistard i giovani ciclisti pronti a darsi battaglia al velodromo | svelate le maglie ufficiali

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la quarta edizione del Trofeo Superpistard, che si terrà al Velodromo “Glauco Servadei”, gestito dal 1972 dal Consorzio. L'evento, nato nel 2023, vede protagonisti giovani ciclisti pronti a sfidarsi sulle piste del velodromo. Sono state svelate le maglie ufficiali che i partecipanti indosseranno durante la competizione, in programma nel prossimo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Conto alla rovescia per la quarta edizione del Trofeo Superpistard. Nato nel 2023 al Velodromo “Glauco Servadei” — storico impianto gestito dal Consorzio fin dal 1972 — il Trofeo Superpistard si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale di ciclismo su.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comuneCalciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...

Trofeo Michele Scarponi, il 3-4 aprile giovani ciclisti nel segno della memoria e della sicurezza stradale(Adnkronos) – Due giorni nel segno della memoria di Michele Scarponi, simbolo del ciclismo marchigiano, tragicamente scomparso nel 2017 dopo essere...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web