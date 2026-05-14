Top Tre i migliori dischi in uscita | In the Stars riecco i Rolling Stones

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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