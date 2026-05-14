TikTok GO | dai video alla prenotazione viaggi con un solo clic

Un nuovo servizio di TikTok, chiamato TikTok GO, permette agli utenti di passare dai video alla prenotazione di viaggi con un semplice clic. La piattaforma integra funzionalità che facilitano la pianificazione di viaggi senza dover uscire dall’app, collegandosi a partner specializzati nel settore. Restano da capire come questa novità influenzerà il ruolo degli influencer, che finora hanno promosso destinazioni e servizi, e quali collaborazioni verranno attivate con aziende partner per gestire il processo di prenotazione.

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? Domande chiave Come cambierà il ruolo degli influencer con la prenotazione immediata?. Quali partner collaboreranno con ByteDance per gestire le prenotazioni?. Quando arriverà la funzione TikTok GO anche sul mercato italiano?. Perché l'abbonamento Ad-Free sta cambiando la navigazione nel Regno Unito?.? In Breve Servizio attivo negli USA con partner Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com.. Prenotazioni limitate agli utenti che hanno compiuto almeno 18 anni di età.. Nuovo abbonamento Ad-Free in arrivo nel Regno Unito per eliminare le pubblicità.. Possibile estensione del servizio in Italia nei prossimi mesi.. TikTok introduce negli Stati Uniti la nuova funzione TikTok GO per permettere agli utenti di prenotare viaggi ed esperienze direttamente tramite i contenuti video del social network. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TikTok GO: dai video alla prenotazione viaggi con un solo clic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I GIFTED MY DAD A TRIP TO ITALY | Travel Day To Rome Vlog Sullo stesso argomento Dalla voglia di partire alla prenotazione: come cambia l’esperienza con Eurospin ViaggiTra il momento in cui nasce la voglia di staccare e quello in cui una vacanza prende forma concreta esiste spesso una fase meno romantica, fatta di... Leggi anche: Acrobazie pericolose con lo scooter rubato per un video su TikTok: tradito dai "like" e multa da 5mila euro Temi più discussi: TikTok GO trasforma i video in prenotazioni di viaggi e attività; Da balli a viaggi: con TikTok GO si prenotano vacanze in app; TikTok GO: la funzione che ti permette di prenotare il viaggio che hai appena visto sull'app; TikTok vende viaggi. Presto anche in Europa. TikTok Go trasforma i social in sportello prenotazioni diretto per servizi e attivitàTikTok GO trasforma i video in prenotazioni di viaggi ed esperienze Negli Stati Uniti, TikTok ha lanciato TikTok GO, nuova funzione integrata nell’app ... assodigitale.it TikTok GO trasforma i video in prenotazioni di viaggi e attivitàIl sistema nasce grazie alla collaborazione con player del travel online:Booking.com, Expedia Group, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com. guidaviaggi.it