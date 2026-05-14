Negli ultimi anni, gli smart glasses sono diventati sempre più diffusi, offrendo funzionalità che vanno dalla realtà aumentata alla registrazione video. Tuttavia, sono emerse anche preoccupazioni riguardo alla privacy, poiché alcuni dispositivi possono essere usati per filmare senza il consenso delle persone presenti. Sono stati segnalati casi in cui queste tecnologie sono state impiegate per registrare individui senza che se ne rendessero conto, sollevando interrogativi legali e etici.

Gli occhiali intelligenti promettevano di essere il prossimo grande salto tecnologico. Dopo il mezzo passo falso dei visori per la realtà virtuale, le Big Tech hanno puntato tutto su questi dispositivi discreti, capaci di scattare foto, registrare video e sfruttare l’intelligenza artificiale semplicemente indossandoli. Meta, Google, e gli altri colossi hanno investito miliardi in questa visione del futuro, ma c’è un problema che sta emergendo con forza crescente: la privacy. O meglio. la sua completa assenza. Una donna londinese lo ha scoperto nel modo più brutale possibile. Stava facendo shopping in pieno giorno, un’attività banale e quotidiana, quando è stata ripresa di nascosto da uno sconosciuto che indossava un paio di occhiali smart.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ti filmano senza che tu lo sappia: il lato oscuro degli smart glasses fa paura (e inquieta)

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