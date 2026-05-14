Il 24 luglio 2026 sarà trasmesso lo spin-off di The Big Bang Theory intitolato Stuart Fails to Save the Universe. La serie, di genere sci-fi, vede nuovamente protagonista Kevin Sussman nel ruolo di Stuart. La produzione rappresenta un’estensione della popolare sitcom originale, con un focus maggiore sulle avventure del personaggio interpretato dall’attore. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e la serie sarà disponibile in streaming e in televisione.

The Big Bang Theory raddoppia con Stuart Fails to Save the Universe: lo spin-off sci-fi con Kevin Sussman arriva il 24 luglio 2026. Cast e dettagli. L’universo di The Big Bang Theory sta per subire uno scossone senza precedenti con l’arrivo di una nuova serie che promette di mescolare la commedia pura con la fantascienza apocalittica. Il progetto, che mette al centro l’amato e sventurato proprietario della fumetteria di Pasadena, Stuart Bloom, si distacca dai toni classici del franchise per abbracciare una narrazione più ambiziosa e visivamente spettacolare. Kevin Sussman riprende il suo ruolo iconico in una storia dove la sopravvivenza della realtà stessa è nelle mani della persona meno indicata del gruppo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Big Bang Theory: Kevin Sussman torna protagonista nel folle spin-off “Stuart Fails to Save the Universe”

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