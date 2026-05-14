TH Group si espande nel segmento luxurycon gestione Palazzo Selvadego a Venezia

TH Group ha annunciato l’ingresso nel settore dell’ospitalità di lusso con un accordo con Generali Real Estate. L’azienda gestirà un palazzo storico situato nel centro di Venezia, a breve distanza da Piazza San Marco. La struttura è considerata un immobile di pregio e si inserisce nel progetto di espansione del gruppo nel segmento luxury. La firma dell’accordo è stata comunicata il 14 maggio, e l’immobile rappresenta un punto di riferimento importante nel cuore della città.

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