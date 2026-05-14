TH Group si espande nel segmento luxurycon gestione Palazzo Selvadego a Venezia
TH Group ha annunciato l’ingresso nel settore dell’ospitalità di lusso con un accordo con Generali Real Estate. L’azienda gestirà un palazzo storico situato nel centro di Venezia, a breve distanza da Piazza San Marco. La struttura è considerata un immobile di pregio e si inserisce nel progetto di espansione del gruppo nel segmento luxury. La firma dell’accordo è stata comunicata il 14 maggio, e l’immobile rappresenta un punto di riferimento importante nel cuore della città.
Venezia, 14 mag. (AdnkronosLabitalia) - TH Group annuncia l'espansione nel segmento dell'ospitalità di lusso, attraverso l'accordo sottoscritto con Generali Real Estate per la futura gestione di Palazzo Selvadego, prestigioso immobile nel cuore di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco. L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico per il Gruppo, che punta a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato dell'hospitality attraverso l'espansione in destinazioni iconiche e nel segmento high-end. La collaborazione con Generali Real Estate spa società di gestione del risparmio, proprietaria dell'immobile tramite il fondo immobiliare Mascagni, ha l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un immobile di grande pregio storico e architettonico e di posizionarlo nei circuiti internazionali dell'ospitalità di fascia alta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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