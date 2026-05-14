Tg Green 14 maggio – Intesa tra il Gse e l' Osservatorio tutela del mare

Il 14 maggio è stato annunciato un accordo tra il Gse e l’Osservatorio nazionale tutela del mare. L’obiettivo è promuovere la transizione della blue economy, favorire l’innovazione e rafforzare la cooperazione con il modello AzzeroCO2 destinato ai territori. È prevista anche una consultazione pubblica sul Piano di ripristino della natura, con l’intento di coinvolgere le comunità locali e raccogliere contributi sulla tutela ambientale marina. L’intesa riguarda iniziative di sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio marino.

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