Tg Green 14 maggio – Intesa tra il Gse e l' Osservatorio tutela del mare
Il 14 maggio è stato annunciato un accordo tra il Gse e l’Osservatorio nazionale tutela del mare. L’obiettivo è promuovere la transizione della blue economy, favorire l’innovazione e rafforzare la cooperazione con il modello AzzeroCO2 destinato ai territori. È prevista anche una consultazione pubblica sul Piano di ripristino della natura, con l’intento di coinvolgere le comunità locali e raccogliere contributi sulla tutela ambientale marina. L’intesa riguarda iniziative di sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio marino.
Intesa tra il Gse e l’Osservatorio nazionale tutela del mare per la transizione della blue economy, innovazione e cooperazione con il modello AzzeroCO2 per i territori, la consultazione pubblica sul Piano di ripristino della natura. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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