Terre dei Dogi in Festa 2026 degustazioni enogastronomiche spettacoli e tanto altro
Tra pochi giorni, il centro storico di Portogruaro si trasformerà ancora una volta in un vivace palcoscenico all'aperto per l’evento Terre dei Dogi in Festa 2026. La manifestazione prevede degustazioni enogastronomiche, spettacoli e altre attività che coinvolgono la città. L’appuntamento richiama visitatori da diverse zone, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e offrire un’occasione di intrattenimento e scoperta.
Manca poco a Terre dei Dogi in Festa, l'appuntamento che ogni anno trasforma il centro storico di Portogruaro in un grande palcoscenico a cielo aperto. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio le strade e le piazze della città torneranno ad animarsi con migliaia di visitatori da tutto il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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