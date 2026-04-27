Terre dei Dogi in Festa 2026 degustazioni enogastronomiche spettacoli e tanto altro

Tra pochi giorni, il centro storico di Portogruaro si trasformerà ancora una volta in un vivace palcoscenico all'aperto per l’evento Terre dei Dogi in Festa 2026. La manifestazione prevede degustazioni enogastronomiche, spettacoli e altre attività che coinvolgono la città. L’appuntamento richiama visitatori da diverse zone, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e offrire un’occasione di intrattenimento e scoperta.