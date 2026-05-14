Ternana ufficiale la seconda asta fallimentare | fissate le date e le nuove condizioni per il tentativo in extremis

Il Tribunale di Terni ha annunciato ufficialmente la seconda asta fallimentare per il ramo sportivo della Ternana Calcio, in seguito al fallimento del primo tentativo che si è tenuto mercoledì 13 maggio senza esito. La nuova vendita si svolgerà in modalità telematica e è programmata per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 9. Sono state stabilite nuove condizioni e modalità di partecipazione, come indicato nell’avviso di vendita pubblicato recentemente.

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