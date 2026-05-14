Ternana ufficiale la seconda asta fallimentare | fissate le date e le nuove condizioni per il tentativo in extremis
Il Tribunale di Terni ha annunciato ufficialmente la seconda asta fallimentare per il ramo sportivo della Ternana Calcio, in seguito al fallimento del primo tentativo che si è tenuto mercoledì 13 maggio senza esito. La nuova vendita si svolgerà in modalità telematica e è programmata per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 9. Sono state stabilite nuove condizioni e modalità di partecipazione, come indicato nell’avviso di vendita pubblicato recentemente.
Pubblicato ufficialmente il nuovo avviso di vendita relativo al ramo sportivo della Ternana Calcio. Dopo il primo tentativo andato deserto mercoledì 13 maggio, il Tribunale di Terni ha autorizzato una seconda asta competitiva telematica, prevista per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 9.00. Le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Rimborsi maltempo 2024, c'è più tempo per le domande: fissate le nuove scadenze per gli accontiAccolta la richiesta della Regione: i cittadini e le imprese colpite dalle alluvioni hanno ora più tempo per l'acconto e per il saldo dei contributi...
Viterbo, rinnovato il Consiglio: fissate le date per il voto del 14 giugno? Cosa scoprirai Quando dovranno depositare le liste i candidati per il consiglio? Chi voterà effettivamente per rinnovare il consiglio della Tuscia?...
Temi più discussi: Ternana, tribunale fisserà nuova asta per la cessione della società; Ternana, fallimento del club: il ‘piano’ per ripartire dalla Serie D dopo 31 anni. Gli scenari; La Ternana è fallita, nessuna offerta all'asta: chi viene ripescato in Serie C, la situazione tra Foggia e Milan Futuro; Ternana: non è ancora finita. Sarà indetta una seconda asta.
Il sindaco Bandecchi, con la sua nota signorilità, è tornato di nuovo sul fallimento della Ternana, annunciando che non interverrà neppure nella seconda base d'asta indetta dal Tribunale di Terni per il salvataggio del ramo sportivo della società rossoverde. Ba facebook
#Ternana: non è ancora finita. Sarà indetta una seconda #asta umbriaon.it/ternanternana-… #Umbria #calcio #sport #serieC #LegaPro #Terni #fallimento #tribunale x.com
Ternana, la Regione Umbria parla di fallimento ma guarda alla seconda astaNel comunicato ufficiale vicinanza ai tifosi rossoverdi e fiducia nella possibilità di salvare società e professionismo ... ternananews.it
Ternana, seconda asta ma sarà ennesimo flop Orvietana ultima chanceCi sarà una seconda asta, per il ramo sportivo della Ternana. Dalla disperazione a una speranza riaperta. Non la trattativa privata come ipotizzavamo ieri, ma un nuovo bando, per ... ilmessaggero.it