Teresa Meneghetti uccisa un anno fa da un 15enne al Vigentino Il ricordo della figlia | Chiediamo giustizia

Esattamente un anno fa, una donna è stata uccisa da un quindicenne nel quartiere Vigentino. La figlia, presente oggi al memoriale, ha espresso il desiderio di ottenere giustizia, parlando davanti alla targa dedicata alla madre. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dei minori coinvolti in atti violenti. La famiglia ha deciso di ricordarla con un momento di commemorazione pubblico, chiedendo risposte alle autorità.

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Milano, 14 maggio 2026 – “Grazie a tutti, siamo qui oggi davanti a questa targa che porta il nome a mia mamma. Un nome che per molti è una scritta, ma per me e per chi l'ha conosciuta è stato amore, forza, presenza, sacrificio e bontà. Mia madre era una donna semplice, ma capace di lasciare un segno profondo nelle persone”. https:www.ilgiorno.itvideoteresa-meneghetti-targa-omicidio-bbkcvrsk È iniziato così il discorso di Silvia Bindella in ricordo della madre Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, strangolata e colpita a morte nella sua abitazione da un ragazzino di 15 anni. L’omicidio è avvenuto in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino, periferia Sud della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teresa Meneghetti uccisa un anno fa da un 15enne al Vigentino. Il ricordo della figlia: “Chiediamo giustizia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Teresa Meneghetti, la targa a un anno dall'omicidioSilvia Bindella ha letto un ricordo della madre Teres strangolata e colpita a morte nella sua abitazione da un ragazzino di 15 anni. I genitori di Martina Carbonaro, uccisa dall’ex: “Dura rivedere l’assassino dopo un anno. Ora chiediamo giustizia”Dopo l'udienza preliminare per Alessio Tucci, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, che si è tenuta oggi, i genitori della... Teresa Meneghetti uccisa un anno fa da un 15enne al Vigentino: il ricordo della figlia.Silvbia Bindella: Abbiamo bisogno di credere in uno Stato presente, forte e capace di proteggere le persone. Chiedere giustizia non significa alimentare odio, significa difendere l'attività delle vit ... ilgiorno.it Teresa Meneghetti, la targa a un anno dall'omicidioSilvia Bindella ha letto un ricordo della madre Teres strangolata e colpita a morte nella sua abitazione da un ragazzino di 15 anni. L’omicidio avvenne in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino, pe ... ilgiorno.it