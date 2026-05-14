tentano di far cadere corridori al giro in due bloccati e denunciati

Durante il passaggio del Giro d’Italia, due persone sono state denunciate dopo aver invaso la carreggiata con l’intento di spingere i ciclisti e farli cadere. Le autorità hanno identificato gli individui e li hanno fermati sul posto, impedendo che le loro azioni causassero incidenti o lesioni ai corridori. L’episodio è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza e ha portato alla denuncia formale di entrambi. Le forze dell’ordine hanno inoltre rafforzato i controlli lungo il percorso della corsa.

Quando il Giro d’Italia è passato hanno invaso la carreggiata con il chiaro tentativo di spintonare i ciclisti per farli cadere. Hanno 19 e 20 anni i due giovani bloccati dagli agenti del commissariato di Nola mentre la carovana rosa stava passando per San Vitaliano, in provincia di Napoli. Entrambi sono stati denunciati dai poliziotti per aver messo in pericolo l’incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva. Il tentativo di provocare la caduta dei ciclisti per fortuna non è andato a segno: qualcuno dei partecipanti ha sbandato ma nessuno è caduto. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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