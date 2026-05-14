Tenta di truffare una 90enne ma il figlio lo blocca davanti a casa | arrestato

Da sondriotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di truffa ai danni di una donna di 90 anni si è concluso con l’arresto di un uomo davanti alla sua abitazione a Sondrio. L’individuo ha tentato di ingannare l’anziana, ma il figlio della vittima si è accorto di quanto stava accadendo e ha bloccato l’uomo prima che potesse portare a termine il piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito l’arresto.

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Tentata truffa ai danni di un’anziana a Sondrio, ma il colpo è fallito grazie alla prontezza del figlio della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Nella giornata di martedì 12 maggio gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo di 54 anni, residente in provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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