Tenta di truffare una 90enne ma il figlio lo blocca davanti a casa | arrestato

Un tentativo di truffa ai danni di una donna di 90 anni si è concluso con l’arresto di un uomo davanti alla sua abitazione a Sondrio. L’individuo ha tentato di ingannare l’anziana, ma il figlio della vittima si è accorto di quanto stava accadendo e ha bloccato l’uomo prima che potesse portare a termine il piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito l’arresto.

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