Le montagne delle Ande e i deserti del Sud America sono diventati il teatro di tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, con attività spaziali che si intensificano nella regione. Recenti osservazioni indicano un aumento di missioni e satelliti inviati da entrambe le nazioni nello spazio sopra questa area geografica. Le autorità hanno registrato movimenti sospetti e scambi di dati tra le due potenze, alimentando le preoccupazioni di un possibile aumento delle tensioni nella regione.

Le montagne delle Ande e i deserti del Sud America si sono trasformati nei nuovi terreni di scontro tra Stati Uniti e Cina. Negli ultimi mesi Washington ha infatti aumentato le pressioni diplomatiche su Argentina e Cile affinché rivedano o blocchino alcuni progetti astronomici finanziati da Pechino, accusati dagli Usa di poter avere applicazioni militari oltre che scientifiche. Ecco che cosa sta succedendo nel “cortile di casa” statunitense. I progetti spaziali cinesi che preoccupano gli Usa. Al centro delle tensioni c’è soprattutto il gigantesco radiotelescopio cinese costruito nell’osservatorio di Cesco, nella provincia argentina di San Juan, una delle aree migliori al mondo per l’osservazione del cielo grazie all’assenza di inquinamento luminoso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tensioni spaziali tra Usa e Cina: si infiammano i cieli del Sud America

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