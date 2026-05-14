Al Foro Italico si sono svolte recenti partite di tennis che si sono concluse alle due di notte, attirando l’attenzione per gli orari insoliti. Nel frattempo, i biglietti per alcuni incontri sono stati venduti a prezzi che superano i duemila euro, senza che si siano sollevate polemiche pubbliche o commenti ufficiali. La situazione ha suscitato un certo interesse, considerando il contrasto tra le modalità di organizzazione degli eventi e il contesto più ampio dello sport italiano.

Nella vita l’immagine è tutto e vale anche per lo sport e per il business che lo circonda. Oggi il tennis rappresenta ciò che va di moda e il calcio (italiano) sta dietro la lavagna. Giusto, visti i risultati. E però anche i più bravi a volte steccano e quando succede è bene che glielo si dica perché non si perdano nella convinzione di essere infallibili. Preambolo troppo lungo per raccontare una giornata divisa tra Foro Italico (mattino e pomeriggio) e stadio Olimpico (serata): due al posto di uno, approfittando della vicinanza estrema di tennis e calcio. Sì, proprio quella che ha fatto nascere il casino senza soluzione della contemporaneità tra derby di Roma e finale degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tennis Foro Italico: il paradosso delle partite alle 2 di notte e biglietti a 2.000 euro (e tutto tace)

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