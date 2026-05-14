Templari e San Francesco | a Brescia si parla del legame storico tra il Poverello e i cavalieri

A Brescia si è svolto un evento dedicato al legame tra San Francesco e i Cavalieri Templari, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. L’iniziativa ha riunito storici, studiosi e appassionati di storia medievale per approfondire i rapporti tra le figure di San Francesco e l’ordine templare. Durante la giornata sono stati presentati documenti e approfondimenti sulla presenza e le attività dei Templari nella regione, con particolare attenzione ai possibili collegamenti con il francescanesimo.

Brescia, 14 maggio 2025 – Sulla scia delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, la città di Brescia ha ospitato un evento di profondo rilievo culturale e spirituale. La conferenza, incentrata sul legame tra il Santo di Assisi e l’ordine dei cavalieri del Tempio, ha visto la partecipazione di figure di spicco della comunità francescana e dei Templari Oggi. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di approfondire e far conoscere aspetti meno noti della vita di Francesco, attingendo a una tradizione che continua ad affascinare storici e fedeli. Durante l’evento, è emersa con forza la necessità di divulgare ogni dettaglio che possa arricchire la comprensione di una figura così centrale per la cristianità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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