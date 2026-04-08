San Francesco e i Templari | il legame rimosso tra il Poverello e i Cavalieri del Tempio

A otto secoli dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi, un aspetto poco noto della sua vita sta attirando l'attenzione di storici e studiosi. Si tratta di un possibile legame con i Cavalieri del Tempio, un argomento che negli ultimi tempi sta ricevendo nuove analisi e riflessioni. La questione riguarda un collegamento tra il santo e l’ordine militare e religioso, finora poco esplorato nelle fonti ufficiali.

A otto secoli dalla morte di San Francesco d’Assisi, un capitolo della sua vita a lungo rimasto nell’ombra torna prepotentemente al centro del dibattito storiografico e letterario. Si tratta del rapporto stretto, quasi fraterno, con i Cavalieri Templari, una relazione che per oltre settecento anni è stata vittima di una vera e propria “damnatio memoriae”. Gli autori Mauro Giorgio Ferretti e Umberto Grieco, nel loro nuovo libro “Francesco e i Templari – La Custodia della Luce”, riannodano i fili di questa trama millenaria attraverso una narrazione che fonde il romanzo cavalleresco alla riflessione storico-spirituale. L’indagine condotta da Ferretti e Grieco non si limita a suggestioni letterarie, ma affonda le radici nella geografia concreta della Valle Spoletana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Templari a Milano: il ritorno dei cavalieri tra storia e verità giudiziariaMilano – La galleria Spazio Cobianchi, incastonata nel cuore di Milano, ospita attualmente una delle esposizioni più significative degli ultimi anni... Leggi anche: Il Poverello e la globalità. Francesco tra pace e guerra. Appuntamenti con il Santo Temi più discussi: San Francesco in dialogo con i ragazzi di oggi; Leone XIV: Via Crucis, facciamo nostra la preghiera di San Francesco; Con la Scuola di Pace due incontri su San Francesco - 10 aprile; Guarda le foto: le tue preghiere a San Francesco e a San Carlo Acutis - MiL. San Francesco di Paola tra fede e miracoli: la vita del patrono della Calabria | IMMAGINI, FRASI, VIDEOSan Francesco di Paola è una delle figure più importanti della spiritualità italiana del XV secolo. Fondatore dell’Ordine dei Minimi, è ricordato per la sua vita di estrema umiltà, penitenza e carità ... strettoweb.com Lo sapevate che? Il cantico di San Francesco è esposto a SondaloRimarranno allestite tutto l’anno a Sondalo, nella chiesa di San Francesco, le sette icone illustrate di 70 cm per 50 che raffigurano le fasi del cantico di Frate Sole di Francesco d’Assisi, a 800 ... intornotirano.it Ieri sera a Villa Recalcati, Davide Rondoni ha raccontato un San Francesco diverso. - facebook.com facebook Non sopporta i canti di Pasqua e fa crollare una vetrata sui fedeli in San Francesco da Paola a Torino x.com