Tecnologie e intelligenza artificiale contro il rischio frane | in Romagna si studiano piattaforme innovative

In Romagna, un progetto si concentra sull’utilizzo di tecnologie e intelligenza artificiale per monitorare il rischio di frane in un territorio segnato da recenti emergenze alluvionali. L'iniziativa si svolge nel territorio ravennate, caratterizzato da aree vulnerabili e fragili, e mira a sviluppare piattaforme innovative per la previsione e la prevenzione di eventi franosi. Il progetto rappresenta un intervento pratico in un’area che ha già subito danni significativi, con l’obiettivo di migliorare la gestione del rischio e la sicurezza delle zone interessate.

In un territorio come quello ravennate, che è stato devastato dall'emergenza alluvionale e che tuttora si trova ancora attraversato da aree vulnerabili e fragili, ha fatto tappa un progetto speciale che guarda a un tema critico come quello della frane con un approccio innovativo.Dal 13 al 14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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