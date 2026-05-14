Un'iniziativa che coinvolge scuole e amministrazioni locali si sta sviluppando nella zona di Tauro e nel territorio milanese, con l’obiettivo di promuovere l’Europa e la Pace. Sono state sollevate domande su come le istituzioni scolastiche collaboreranno tra loro e su chi avrà il compito di facilitare il dialogo tra i sindaci e gli studenti. La questione riguarda principalmente le modalità di coordinamento e di comunicazione tra le diverse realtà coinvolte in questo progetto.

? Domande chiave Come faranno le scuole del milanese e di Tauro a collaborare?. Chi guiderà il dialogo tra i sindaci e gli studenti?. Dove si svolgerà il flashmob finale per l'Europa unita?. Perché questa marcia punta a influenzare le tensioni geopolitiche globali?.? In Breve Percorso da Piazza Matteotti a Piazza Duomo con flashmob finale per l'Europa.. Incontro alle ore 12:00 presso le Cisterne con i dirigenti De Lorenzo, Lattuca e Tarra.. Collegamento online con i sindaci di Busto Garolfo, Vanzaghello, Dairago, Villa Cortese e Paola.. Alleanza educativa tra Tauro e istituti scolastici del territorio milanese.. Il prossimo 15 maggio, alle ore 09:30, l’Istituto Comprensivo Pentimalli Paolo VI Campanella di Tauro darà il via alla manifestazione denominata Marcia per l’Europa e la Pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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