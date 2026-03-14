Rivoluzione al Trasimeno | arriva un villaggio turistico Vi svelo il progetto e chi c’è dietro

A Sant’Arcangelo, frazione di Magione, è stato approvato un progetto per la realizzazione di un villaggio turistico sulle rive del lago Trasimeno. Il via libera alle autorizzazioni è arrivato, e l’intervento prevede la costruzione di strutture destinate all’accoglienza turistica. Il progetto coinvolge un’impresa del settore e prevede un’area dedicata alle attività ricettive e di intrattenimento.

Saranno aggiunti 17mila metri quadri a un'attività esistente. Investimenti in strutture, dal padel al calcio, "aperte al territorio". Cinque opere pubbliche a compensazione Il consiglio comunale ha approvato la variante al Prg e lo schema di accordo pubblico-privato. Il permesso a costruire arriverà a giorni. La struttura cresce, ma il territorio avrà qualcosa in cambio: cinque interventi pubblici. Nuova vita per l'ex Velvet e Dorian Gray. Vi svelo il progetto e chi c'è dietro La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. La mappa . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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