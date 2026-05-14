Un episodio si è verificato recentemente nella provincia di Avellino, dove una donna è stata vittima di un furto subito dopo aver ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per suo nipote, affermando che aveva avuto un incidente. Approfittando della confusione, il ladro ha sottratto alla donna soldi e gioielli. Questa vicenda si aggiunge a un aumento di truffe ai danni degli anziani nella zona, che continua a preoccupare le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si arresta l’ondata di truffe ai danni degli anziani nella provincia di Avellino. L’ultimo episodio, dai contorni ormai tristemente noti, si è consumato a Santo Stefano del Sole, dove una donna di oltre ottant’anni è stata derubata dei propri risparmi e dei ricordi di una vita attraverso il crudele stratagemma della “falsa emergenza”. Tutto è iniziato con una telefonata. Un uomo, con tono concitato e autoritario, ha contattato l’anziana riferendo di un grave incidente stradale causato dal figlio. Per rendere la trappola più efficace, il truffatore ha prospettato alla donna conseguenze legali catastrofiche e il rischio di un immediato arresto, sostenendo che fosse necessaria un’ingente somma di denaro per “sistemare” la pratica burocratica e legale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Suo nipote ha fatto un incidente”, poi la deruba di soldi e gioielli

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