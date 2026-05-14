Dopo l’ultimo caso di suicidio nel carcere Sant’Anna, la situazione ha scatenato reazioni forti. Il carcere, considerato tra i peggiori in Italia, viene ora al centro di critiche per il sovraffollamento e le condizioni di detenzione. La polemica politica si accende, con richieste di interventi immediati da parte delle autorità. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione delle carceri e sulla tutela dei detenuti.

"Un sistema al collasso, il Governo prenda provvedimenti". Dopo l’ennesimo suicidio all’interno del carcere Sant’Anna esplode la polemica politica. È di martedì la notizia di un detenuto di 44 anni, originario di Pavullo e in attesa del processo d’appello che ha messo in atto il gesto estremo utilizzando il fornellino a gas. Ora sono in corso indagini per far luce sul dramma; contestualmente i parlamentari modenesi dem Stefano Vaccari, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra fanno presente come il Sant’Anna detenga il drammatico primato del più alto tasso di suicidi degli ultimi tre anni". "Una situazione grave e ormai insostenibile, che meriterebbe un’attenzione istituzionale costante e concreta, ma che continua invece a essere colpevolmente trascurata", denunciano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suicidio in carcere, l’indignazione: "Il Sant’Anna tra i peggiori in Italia. Ridurre subito il sovraffollamento"

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