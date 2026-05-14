Strada chiusa per lavori di teleriscaldamento | il tratto interessato

A partire da lunedì 18, via Pontisette sarà chiusa al traffico tra via Diamantina e via Giovanni Ranuzzi a causa di lavori di estensione della rete di teleriscaldamento. La chiusura si rende necessaria per permettere lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria lungo quel tratto della strada. La chiusura al traffico rimarrà in vigore durante tutta la durata dei lavori, che si prevede si concludano entro pochi giorni. I residenti e gli utenti della strada dovranno pianificare percorsi alternativi.

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Lavori di estensione della rete del teleriscaldamento. È prevista, a partire da lunedì 18, la chiusura al traffico di via Pontisette, da via Diamantina a via Giovanni Ranuzzi, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionatoA partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto... Temi più discussi: Lavori sulla Complanarina: chiude tratto della tangenziale Einaudi; Lavori per i Giochi del Mediterraneo: strada chiusa per altri tre giorni; Chiude (di notte e per due settimane) la strada davanti al Centro di Arese; Strada Santa Croce-Costiera da lunedì chiusa per lavori. A #Firenze in Via dei Bardi iniziati oggi i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione alla rete del gas per conto di Toscana Energia. La strada sarà chiusa da Costa Scarpuccia a piazza dei Mozzi; previsto anche un senso unico sulla direttrice via dei x.com Ancona, via Birarelli, lavori fino a settembre: strada chiusa e addio a 20 parcheggiANCONA - Chiude anche via Birarelli. Partirà infatti lunedì prossimo, il 18 maggio, il cantiere per il ripristino della pavimentazione in sampietrini della strada che collega ... corriereadriatico.it Strada chiusa per i lavori alla rete idrica: ecco come cambia la circolazioneModifiche alla circolazione stradale a Casagiove per consentire lavori urgenti alla condotta idrica di via Iovara. Gli interventi sono in programma mercoledì 13 maggio a partire dalle 7 del mattino. I ... casertanews.it