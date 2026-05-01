L’artigianalità che vince | quando Stellan Skarsgård preferì il trucco prostetico alla CGI in ‘Pirati dei Caraibi’

Lo sapevi che Stellan Skarsgård è stato l’unico attore di Pirati dei Caraibi – La maledizione del Forziere fantasma a usare il trucco prostetico invece della CGI per il suo personaggio. In fase di realizzazione, gli è stato applicato un trucco che ha richiesto diverse ore di lavoro, preferendo questa scelta alla computer grafica. La decisione ha coinvolto anche altri membri del cast e della produzione, che hanno valutato le diverse opzioni tecniche.

Lo sapevi che Stellan Skarsgård è stato l’unico attore di Pirati dei Caraibi – la maledizione del forziere fantasma a scegliere il trucco prostetico al posto della CGI? Il suo personaggio si racconta anche senza parlare, e questo grazie al suo aspetto: cadaverico, venuto dall’oceano, segnato da una tragica maledizione. Ripercorriamo la storia, il trucco e l’iconicità del personaggio di Sputafuoco Bill, mai davvero dimenticato, da tutti i fan della saga. Un personaggio maledetto che è passato alla storia. “Ho pagato il mio debito con Jones. Ma ora servo l’Olandese. per sempre “. Con queste parole il personaggio di Sputafuoco Bill ( Stellan Skarsgård ), il padre di Will Turner, assurgeva ad una delle creature più drammatiche dell’universo Pirati dei Caraibi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’artigianalità che vince: quando Stellan Skarsgård preferì il trucco prostetico alla CGI in ‘Pirati dei Caraibi’ Notizie correlate Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, film del 2007 diretto da Gore... Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Pirati dei Caraibi – Otre i confini del mare, diretto da Rob...