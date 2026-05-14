Tra i pini e le palme di Villa Borghese si nasconde qualcosa di più oscuro di quanto sembri. Giovanni Buonvino, il commissario che non alza mai la voce, che ascolta prima di parlare e legge le persone dall’interno prima ancora di interrogarle, ha tra le mani un giallo. strano: C’è un cadavere al Bioparco. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay va in onda la seconda e ultima puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Se vi siete persi la prima potete recuperarla on demand sulla piattaforma. A interpretare questo insolito investigatore c’è Giorgio Marchesi, che dà voce e corpo al personaggio creato dalla penna di Walter Veltroni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv torna "Buonvino – Misteri a Villa Borghese", con il commissario di Giorgio Marchesi. Ci sarà una nuova stagione?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Buonvino – Misteri a Villa Borghese: stasera la nuova serie con Giorgio MarchesiniGrande attesa questa sera per la nuova fiction Buonvino - Misteri a Villa Borghese: ecco di cosa parla.

Leggi anche: Buonvino - Misteri a Villa Borghese: su Rai 1 il 7 e 14 maggio Giorgio Marchesi è il commissario gentile e risoluto creato da Walter Veltroni

Temi più discussi: Buonvino - Misteri a Villa Borghese, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni; Buonvino - Misteri a Villa Borghese, il cast della serie da stasera in tv; Stasera in tv: la finale di Pechino Express, l'Eurovision o i misteri di Villa Borghese?; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 7 maggio.

Stasera su Rai 1 c'è la Serie TV Buonvino – Misteri a Villa Borghese, un racconto investigativo tratto dai romanzi di #WalterVeltroni, noi abbiamo intervistato Giorgio Marchesi e Serena Iansiti #Buonvino @VeltroniWalter #serietv x.com

Indagini al parco (e nel cuore): stasera in tv il finale di Buonvino – Misteri a Villa BorgheseStasera in tv torna Buonvino – Misteri a Villa Borghese, con il commissario di Giorgio Marchesi. Ci sarà una nuova stagione? amica.it

Stasera in tv: la finale di Pechino Express, l'Eurovision o i misteri di Villa Borghese?Una serata ricchissima di proposte, dal grande show europeo ai gialli, dalle inchieste al cinema e allo sport live: in primo piano la finale di pechino-Express, l'Eurovision da Vienna e Buonvino con i ... libero.it