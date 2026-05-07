Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda una nuova puntata della serie con il commissario Giorgio Marchesi, interpretato da Walter Veltroni. La fiction si svolge a Villa Borghese e sarà trasmessa anche il 14 maggio. Il personaggio di Marchesi si distingue per la sua calma e gentilezza, caratteristiche poco comuni tra i commissari nelle produzioni televisive. La storia si sviluppa attraverso un mistero ambientato nel parco romano.

C’è un commissario che arriva stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 e si distingue per una caratteristica rara: non si arrabbia. Non urla, non impone, non fa la voce grossa. Ascolta. Delega. Si chiama Giovanni Buonvino, è interpretato da Giorgio Marchesi, e arriva dal ciclo di romanzi di Walter Veltroni. Buonvino – Misteri a Villa Borghese va in onda in due serate: oggi, giovedì 7 e la prossima settimana, giovedì 14 maggio, su Rai 1. La prima puntata è già disponibile su RaiPlay dal 5 maggio. La seconda sarà online in contemporanea alla messa in onda televisiva e on demand. Diretta da Milena Cocozza, Buonvino – Misteri a Villa Borghese nel cast vede anche Serena Iansiti nel ruolo della vice commissaria Veronica Viganò.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Buonvino - Misteri a Villa Borghese: su Rai 1 il 7 e 14 maggio Giorgio Marchesi è il commissario gentile e risoluto creato da Walter Veltroni

Buonvino. Misteri a Villa Borghese. Incontro con Giorgio Marchese, Serena Iansiti, Milena Cocozza

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