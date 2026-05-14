Il primo ministro ha scelto di affidarsi al tradizionale discorso del Re, un evento che richiama l’immagine di carrozze, cavalli e corona. Nel frattempo, all’interno del partito laburista si respira un’aria tesa, con segnali di possibili divisioni. La crisi politica in corso mette in discussione la stabilità dell’attuale governo e del suo capo, che si trova a dover affrontare sfide significative per mantenere il consenso.

Un rito all’insegna della tradizione più immutabile – fra carrozze, cavalli e corona – per provare a dare prospettive di futuro a un esecutivo e a un primo ministro precari come non mai: investiti da una crisi politica che minaccia di farli apparire agli sgoccioli. È il paradosso proiettato su Keir Starmer dalle immagini della cerimonia solenne del cosiddetto King’s Speech, la lettura del programma di priorità legislative che il governo di turno britannico affida al sovrano regnante nel giorno dell’inaugurazione d’una nuova sessione parlamentare annuale. Rito segnato stavolta da una giornata perlopiù piovosa, a cui fanno da sfondo i venti di rivolta che continuano a spirare sul premier laburista dopo la rovinosa debacle elettorale del voto amministrativo del 7 maggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Starmer si affida al discorso del Re. Ma nei laburisti tira aria di guerra

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